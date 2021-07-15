RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада розблокувала закон про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю

Автор: Юлія Струк

Верховна рада розблокувала закон про штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю. Відповідний законопроект №3743 тепер зможе передати спікер ВР Дмитро Разумков та передати його на підпис президенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Нардепи не підтримали проекти постанов №№3743-П - 3743-П1 про скасування результатів голосування за закон.

Цей документ встановлює штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тисяча гривень) за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за невиконання водіями, що перевозять пасажирів та/або вантажі, вимоги про зупинку.

Нагадаємо, Рада ухвалила цей закон у другому читанні наприкінці червня.

Як писало РБК-Україна, за основу цей закон парламент підтримав у середині вересня минулого року.

Зазначимо, в серпні 2020 року президент Володимир Зеленський зажадав терміново організувати зважування фур на дорогах.

Читайте РБК-Україна в Google News
штраффурыВерховна рада