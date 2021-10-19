Рада разблокировала подписание закона об олигархах

Верховная рада отклонила 12 проектов постановлений об отмене решения парламента от 23 сентября о принятии проекта закона №5599 об олигархах. Теперь законопроект может быть подписан главой парламента Русланом Стефанчуком и подан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента 19 октября 2021 года, которое транслировалось в Youtube.
Проекты постановлений были поданы в основном депутатами из фракции "Европейская солидарность". Как отмечается пояснительной записке к проекту депутата Олега Синютки, принятие решения "произошло с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной рады Украины", который предусматривает, что депутату, который внес предложение или поправку, предоставляется слово для обоснования и разъяснения.
Депутат напомнил, что во время обсуждения данного вопроса члены фракции "Европейская солидарность" неоднократно настаивали на обосновании и разъяснении внесенных предложений, однако им не дали такой возможности.
Также один проект постановления подали депутаты из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".
К законопроекту есть и другие претензии. В частности, после голосования депутаты обнаружили, что проголосованная версия закона содержит три взаимоисключающие поправки под номером 396, 398, 406. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов. В частности, одна из этих поправок авторства спикера Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должно не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАПК. Также была проголосована поправка о том, что реестр будет вести Антимонопольный комитет
В то же время представитель президента в КСУ, глава рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский заявил, что закон об олигархах передадут на подпись и не будут переголосовывать одну из его статей. По его словам, были проголосованы только предложения комитета. Таким образом, определять статус олигархов будет СНБО, как и настаивал Офис президента.
Напомним, 23 сентября, Верховная рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект №5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов. Вел заседание первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук, который затем стал главой парламента.
Фракция "Слуга народа" дала 229 голосов за, в то время как один народный депутат проголосовал против и еще четверо не голосовали. Депутатская группа "За майбутне" дала 18 голосов за, один нардеп воздержался. Фракция "Голос" поддержала закон 11 голосами, пятеро нардепов проголосовали против. Среди внефракционных нардепов шестеро проголосовали за закон, пятеро против, еще один воздержался. Депутаты из остальных фракций либо голосовали против, либо не голосовали.
Стоит отметить, что проекты постановлений об отмене результатов голосования обычно подаются оппозицией и никогда не находят поддержки в Раде. Пока они не будут рассмотрены, глава Верховной рады не может подписать закон и передать его на подпись президенту.