Рада розблокувала підписання закону про олігархів

Претензії до процедури

Проекти постанов були подані в основному депутатами з фракції "Європейська солідарність". Як зазначається пояснювальній записці до проекту депутата Олега Синютки, прийняття рішення "відбулося з грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної ради України", який передбачає, що депутату, який вніс пропозицію або поправку, надається слово для обґрунтування та роз'яснення.

Депутат нагадав, що під час обговорення даного питання члени фракції Єєвропейська солідарність" неодноразово наполягали на обґрунтуванні та роз'ясненні внесених пропозицій, однак їм не дали такої можливості.

Також один проект постанови подали депутати з фракції"опозиційна платформа - за життя".

Правова колізія в законі

До законопроекту є й інші претензії. Зокрема, після голосування депутати виявили, що проголосована версія закону містить три взаємовиключні поправки під номером 396, 398, 406. Вони стосуються того, який орган повинен визначати олігархів. Зокрема, одна з цих поправок авторства спікера Дмитра Разумкова пропонувала, що визначати олігархів має не РНБО, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при НАЗК. Також була проголосована поправка про те, що реєстр буде вести Антимонопольний комітет

Водночас представник президента в КСУ, голова робочої групи щодо законопроекту про олігархів Федір Веніславський заявив, що закон про олігархів передадуть на підпис і не будуть переголосовувати одну з його статей. За його словами, були проголосовані тільки пропозиції Комітету. Таким чином, визначати статус олігархів буде РНБО, як і наполягав Офіс президента.