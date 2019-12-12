Рада разблокировала подписание закона о ликвидации "площадок Яценко"

Верховная рада Украины разблокировала подписание законопроекта № 2047-д, который предусматривает ликвидацию скандальных так называемых "площадок Яценко", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы не поддержали проект постановления №2047-д/П "Об отмене решения Верховной рады от 05.12.2019 года о принятии во втором чтении и в целом как закон проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества". За проект проголосовали лишь 7 парламентариев - представители фракции "Слуга народа".

Теперь документ могут подписать глава Верховной рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

Отметим, "площадки Яценко" - авторизированные электронные площадки - появились в конце 2017 года в ходе принятия госбюджета на 2018 год. В частности, одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.

Так, данный сервис пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. По последним подсчетам, с июля 2018 года до 10 октября 2019 года с населения в пользу площадок взыскали более 700 млн гривен. Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко, по некоторым данным, связанные с ним фирмы заработали на ней 23 млн гривен.

В частности, с 1 января 2020 года вводится новая значительно упрощенная модель оценки объектов недвижимости, что позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью.

Напомним, 12 ноября Рада приняла за основу законопроект № 2047-д, который предусматривает ликвидацию скандальных так называемых "площадок Яценко", а 5 декабря документ был одобрен во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в октябре в ВР разразился скандал при обсуждении законопроекта, который ликвидировал посредников на рынке оценки имущества. В частности, членов финансового комитета от фракции "Слуга народа" обвинили в получении взяток за срыв подготовки данного законопроекта. После этого народные депутаты проходили полиграф.