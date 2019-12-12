Рада розблокувала підписання закону про ліквідацію "майданчиків Яценка"

Верховна рада України розблокувала підписання законопроекту № 2047-д, який передбачає ліквідацію скандальних так званих "майданчиків Яценка", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи не підтримали проект постанови №2047-д/П "Про скасування рішення Верховної ради від 05.12.2019 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону проекту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна". За проект проголосували лише 7 парламентаріїв - представники фракції "Слуга народу".

Тепер документ можуть підписати глава Верховної ради Дмитро Разумков і президент Володимир Зеленський.

Відзначимо, "майданчики Яценка" - авторизовані електронні майданчики - з'явилися у кінці 2017 року під час прийняття держбюджету на 2018 рік. Зокрема, одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників у процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в єдину базу.

Так, даний сервіс пересилав за гроші дані оцінювача в Єдину базу Фонду державного майна. За останніми підрахунками, з липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь майданчиків стягнули понад 700 млн гривень. Схему пов'язують з народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком, за деякими даними, пов'язані з ним фірми заробили на ній 23 млн гривень.

Зокрема, з 1 січня 2020 року запроваджується нова значно спрощена модель оцінки об'єктів нерухомості, що дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально короткі терміни і прискорить процедуру укладання угод з нерухомістю.

Нагадаємо, 12 листопада Рада прийняла за основу законопроект № 2047-д, який передбачає ліквідацію скандальних так званих "майданчиків Яценка", а 5 грудня документ був схвалений у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, у жовтні у ВР вибухнув скандал під час обговорення законопроекту, який ліквідував посередників на ринку оцінки майна. Зокрема, членів фінансового комітету від фракції "Слуга народу" звинуватили в отриманні хабарів за зрив підготовки даного законопроекту. Після цього народні депутати проходили поліграф.