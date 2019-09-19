ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада планирует изменить правила игры на рынке оценки недвижимости

Новости » Политика    19.09.2019 - 13:47
Рада планирует изменить правила игры на рынке оценки недвижимости
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Раде пока не могут прийти к согласию по реформированию рынка оценки недвижимости

Две группы народных депутатов из фракции "Слуга народа" не могут прийти к согласию относительно реформирования рынка оценки недвижимости. Об этом говорится в статье "Передел рынка оценки недвижимости: кто и почему "сливает" Яценко", которая вышла на РБК-Украина.

Как отмечается, в первую группу вошел 31 депутат во главе с Павлом Фроловым, во вторую – 19 во главе с Александром Качурой. Каждая из групп зарегистрировала свой законопроект: № 2047 и 2047-1 (альтернативный) соответственно. Документы предусматривают диаметрально противоположные механизмы регулирования рынка.

Нардепы активно дискутируют через социальные сети и интерент-СМИ. Тема оценки недвижимости является сверхважной. Ведь, накануне введения рынка земли, вопрос, кто будет контролировать этот рынок, - один из ключевых.

Первую группу авторов законопроекта № 2047 условно называют "оценщиками". Основной новеллой законопроекта № 2047 является изъятие электронных площадок из процедуры регистрации и проверки регистрации информации отчетов об оценке объектов недвижимости и отключения их от Единой базы данных отчетов об оценке (Единой базы отчетов об оценке), пишет автор.

"Идейными вдохновителями и активными лоббистами этого законопроекта является сообщество оценщиков и активистов. Интересный факт - обещанное в пояснительной записке усиление ответственности недобропорядочных оценщиков почему-то исчезло в теле проекта закона", - говорится в статье.

Автор статьи предполагает, что запланированная земельная реформа ценой в десятки миллиардов долларов при таком законе может привести к масштабным злоупотреблениям со стороны оценщиков, в которых законом даже не прописана ответственность.

Вторую группу авторов законопроекта № 2047-1 автор условно называет "диджиталисты". Основной новеллой законопроекта является создание двухуровневой системы оценки, в которой налоговая стоимость объекта недвижимости будет автоматически определяться авторизованной электронной площадкой и проверяется в Единой базе данных налоговой стоимости. Простыми словами философию авторов документа можно сформулировать так: "нет человека – нет коррупции".

"По сути № 2047-1 развивает идеи и технологические решения, на которых работают системы "ПРОЗОРРО" и "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ". Однако многие из экспертов намекает на технические трудности в процессе развития двухуровневой системы оценки. Другие эксперты говорят, что невозможно полностью нивелировать человеческий фактор, ведь машина, по их мнению, не сможет эффективно определять стоимость объектов недвижимости во время сделок между физическими лицами", - говорится в статье.

Правда, у законопроектов № 2047 и №2047-1 есть одна общая черта. Оба сливают так называемые "площадки Яценко", говорится в статье.

"Итак, фракция "Слуга народа" дала четко понять, что так или иначе, старая система будет изменена. Кто же победит, так называемый человеческий фактор или "государство в смартфоне" покажет время", - резюмирует автор.

Передел рынка оценки недвижимости: кто и почему "сливает" Яценко Во фракции "Слуга народа" перепишут закон об императивном мандате
Новости Украины недвижимостьСлуга народаАнтон Яценко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь