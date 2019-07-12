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Рада разблокировала подписание нового избирательного кодекса


Нардепы провалили постановление об отмене голосования за кодекс

Верховная рада Украины провалила постановление об отмене принятого нового избирательного кодекса. Об этом заявил глава Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект постановления поддержали лишь 2 нардепа при 226 минимально необходимых.

Таким образом, Рада разблокировала подписание документа для спикера парламента и президента Украины Владимира Зеленского.

"Это дает возможность подписать документ", - заявил глава ВР.

Так, ранее Парубий сообщил, что в Раду поступило постановление об отмене принятого нового избирательного кодекса. Глава парламента подчеркнул, что нардепы должны его сегодня рассмотреть.

Напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что новый избирательный кодекс Украины был принят с нарушением регламента Верховной рады.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 июля Рада во втором чтении накануне внеочередных выборов в ВР одобрила новый избирательный кодекс с открытыми списками. Документ после ряда провальных голосований поддержали 230 парламентариев. В новом избирательном кодексе проходной барьер составит 5%.

В новом избирательном кодексе предусмотрено введение онлайн процедуры изменения места голосования на выборах в Верховную раду и президента.

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