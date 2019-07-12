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Рада розблокувала підписання нового виборчого кодексу


Нардепи провалили постанову про скасування голосування за кодекс

Верховна рада України провалила постанову про скасування прийнятого нового виборчого кодексу. Про це заявив глава Ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект постанови підтримали лише 2 нардепа при 226 мінімально необхідних.

Таким чином, Рада розблокувала підписання документа для спікера парламенту і президента України Володимира Зеленського.

"Це дає змогу підписати документ", - заявив глава ВР.

Так, раніше Парубій повідомив, що в Раду надійшла ухвала про скасування прийнятого нового виборчого кодексу. Глава парламенту підкреслив, що нардепи повинні його сьогодні розглянути.

Нагадаємо, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що новий виборчий кодекс України був прийнятий з порушенням регламенту Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 липня Рада в другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР схвалила новий виборчий кодекс з відкритими списками. Документ після ряду провальних голосувань підтримали 230 парламентарів. У новому виборчому кодексі прохідний бар'єр становитиме 5%.

У новому виборчому кодексі передбачено введення онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради і президента.

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