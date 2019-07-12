Рада розблокувала підписання нового виборчого кодексу

Верховна рада України провалила постанову про скасування прийнятого нового виборчого кодексу. Про це заявив глава Ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Проект постанови підтримали лише 2 нардепа при 226 мінімально необхідних.

Таким чином, Рада розблокувала підписання документа для спікера парламенту і президента України Володимира Зеленського.

"Це дає змогу підписати документ", - заявив глава ВР.

Так, раніше Парубій повідомив, що в Раду надійшла ухвала про скасування прийнятого нового виборчого кодексу. Глава парламенту підкреслив, що нардепи повинні його сьогодні розглянути.

Нагадаємо, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що новий виборчий кодекс України був прийнятий з порушенням регламенту Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 липня Рада в другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР схвалила новий виборчий кодекс з відкритими списками. Документ після ряду провальних голосувань підтримали 230 парламентарів. У новому виборчому кодексі прохідний бар'єр становитиме 5%.

У новому виборчому кодексі передбачено введення онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної ради і президента.