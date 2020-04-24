Рада разблокировала подписание изменений в регламент по лимиту правок

Верховная рада Украины разблокировала подписание изменений в регламент по борьбе с "поправочным спамом". Данный закон необходим для принятия закона о банках во втором чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, парламентарии отказались поддержать постановления №1043-П - 1043-П2 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 16.04.2020 года о принятии в целом как закона проекта закона "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" №1043".

Теперь подписание разблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Напомним, в Раде были зарегистрированы четыре проекта постановлений об отмене изменений в регламент.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1043 "О внесении изменений в регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", за что проголосовали 242 нардепа.