Рада розблокувала підписання змін до регламенту щодо ліміту правок

Верховна рада України розблокувала підписання змін до регламенту щодо боротьби з "поправочним спамом". Даний закон необхідний для прийняття закону про банки у другому читанні, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, парламентарії відмовилися підтримати постанови №1043-П - 1043-П2 "Про скасування результатів голосування Верховної ради України від 16.04.2020 року про прийняття в цілому як закону проекту закону "Про внесення змін до регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" №1043".

Тепер підписання розблоковане для глави парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, в Раді було зареєстровано чотири проекти постанови про скасування змін до регламенту.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №1043 "Про внесення змін до регламенту Верховної ради України з протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", за що проголосували 242 нардепа.