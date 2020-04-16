В Раде заблокировали подписание изменений в регламент против "поправочного спама"

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ВР внесены уже три постановления об отмене проголосованных изменений

В парламенте заблокировали подписание изменений в регламент по борьбе с "поправочным спамом". Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Так, уже в день голосования в парламенте зарегистрированы три постановления, которые блокируют подписание председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым принятого закона об изменениях в регламент.

Авторами постановления являются народные депутаты Александр Дубинский, Антон Поляков, Тарас Батенко и Ирина Констанкевич.

В частности, на сайте ВР зарегистрированы постановления №1043-П - 1043-П2 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 16.04.2020 года о принятии в целом как закона проекта закона "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" №1043".

Напомним, сегодня Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1043, за него проголосовали 242 нардепа.

Как писало РБК-Украина, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что следующее внеочередное заседание Верховной рады Украины может состояться в среду, 22 апреля. Он допускал, что в ближайшие дни зарегистрируют постановление об отмене законопроекта об изменениях в Регламент ВР.