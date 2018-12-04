Рада разблокировала подписание бюджета-2019

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Нардепы не поддержали постановления об отмене голосования за закон

Народные депутаты не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроекта №9000 о государственном бюджете на 2019 год, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, проект постановления №9000/П поддержали 60 нардепов, а №9000/П1 - 61 парламентарий.

Таким образом, парламентарии разблокировали подписание закона главой парламента Андреем Парубием, а затем и главой государства Петром Порошенко.

Напомним, ранее спикер ВР анонсировал, что во вторник Рада рассмотрит постановления об отмене голосований за бюджет-2019 и Налоговый кодекс.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 23 ноября в шесть утра одобрил во втором чтении законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. В частности, в законе доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд гривен, а расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен.

Рада 23 ноября ночью также одобрила во втором чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Документ был принят в рамках бюджетного процесса, за него после многих провальных рейтинговых голосований во втором чтении проголосовали 236 нардепов.

Добавим, 18 октября нардепы одобрили бюджет-2019 в первом чтении.