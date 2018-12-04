Рада розблокувала підписання бюджету-2019

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нардепи не підтримали постанови про скасування голосування за закон

Народні депутати не підтримали прийняття проектів постанов про скасування прийняття законопроекту №9000 про державний бюджет на 2019 рік, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, проект постанови №9000/П підтримали 60 нардепів, а №9000/П1 - 61 парламентар.

Таким чином, парламентарі розблокували підписання закону главою парламенту Андрієм Парубієм, а потім і главою держави Петром Порошенко.

Нагадаємо, раніше спікер ВР анонсував, що у вівторок Рада розгляне постанови про скасування голосувань за бюджет-2019 і Податковий кодекс.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 23 листопада о шостій ранку схвалив у другому читанні законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. Зокрема, в законі доходи держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 026,1 млрд гривень, а видатки держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень.

Рада 23 листопада вночі також схвалила в другому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Документ був прийнятий у рамках бюджетного процесу, за нього після багатьох провальних рейтингових голосувань у другому читанні проголосували 236 нардепів.

Додамо, 18 жовтня депутати схвалили бюджет-2019 в першому читанні.