Рада рассмотрит разблокирование подписания бюджета-2019 во вторник

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парламент рассмотрит постановления об отмене голосований за госбюджет и Налоговый кодекс во вторник

Во вторник Верховная рада рассмотрит постановления об отмене голосований за бюджет-2019 и Налоговый кодекс. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, спикер ВР призвал рассмотреть эти постановления в первую очередь.

"Я думаю, что все будут согласны, если мы постановления об отклонении бюджета и Налогового кодекса поставим завтра (во вторник, - ред.) первыми вопросами. Я даю поручение аппарату. Оно было бы удобнее в среду, но каждый час для нас имеет вес. Поэтому я прошу, чтобы мы первыми же вопросами их рассмотрели", - заявил Парубий.

В свою очередь первый заместитель главы комитета по вопросам регламента Павел Пинзеник заявил, что комитет сможет рассмотреть постановление во вторник в 12:00.

"Заседание комитета запланировано завтра в перерыве между пленарными заседаниями", - отметил он.

Глава ВР подчеркнул, что как только будет решение комитета, постановления будут безотлагательно включены в повестку дня.

Напомним, парламент 23 ноября в шесть утра одобрил во втором чтении законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Документ во втором чтении в целом поддержали 240 нардепов.

Рада 23 ноября ночью также одобрила во втором чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов". Документ был принят в рамках бюджетного процесса, его после многих провальных рейтинговых голосований во втором чтении поддержали 236 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, нардепы одобрили во втором чтении законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины". После ряда провальных голосований за проект закона проголосовали 243 нардепа.

Добавим, в первом чтении ВР приняла проект бюджета-2019 18 октября.