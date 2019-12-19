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Рада ратифікувала три угоди з ЄІБ та ЄБРР

Новини » Політика     19.12.2019 - 20:18
Рада ратифікувала три угоди з ЄІБ та ЄБРР
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рада ратифікувала Гарантійну угоду, Фінансову угоду, Грантову угоду

Верховна рада України у четвер, 19 грудня, ратифікувала три угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи 332 голосами прийняли законопроект №0011 про ратифікацію Гарантійної угоди (проект електрифікації української залізниці "Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка") між Україною та ЄБРР. Угода була підписана 30 грудня 2017 року у Києві.

Також Рада ратифікувала Фінансову угоду (проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та ЄІБ, підписану 9 липня 2018 року у Брюсселі, яка набирає чинності з дати набрання чинності відповідним законопроектом №0014. Ратифікацію підтримали 334 нардепи.

Крім того, парламент ухвалив законопроект №0015 "Про ратифікацію Грантової угоди (проект "Миколаївводоканал" (розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою "E5P" між Україною та Європейським інвестиційним банком". За документ проголосували 344 депутати Ради. Угода була підписана 19 жовтня 2018 року у Києві, вона набере чинності з дати ратифікації.

Нагадаємо, інвестиції ЄБРР в Україну з початку 2019 році перевищили 1 млрд євро. Сторони очікують, що за результатами року Україна посяде перше місце за обсягами річних інвестицій банку у 2019 році і такий обсяг буде рекордним за останні роки співробітництва.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року Рада директорів ЄБРР затвердила нову стратегію для України, в якій визначаються пріоритети банку в країні на наступні п'ять років. Вона узгоджується зі стратегією МВФ для України та покликана сприяти приватизації в державному секторі, верховенству права, зміцненню енергетичної безпеки.

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