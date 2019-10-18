Инвестиции ЕБРР в Украину с начала года превысили 1 млрд евро

Украина может получить больше всего средств среди стран, в которые ЕБРР инвестировал в этом году

Инвестиции Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украину с начала 2019 году превысили 1 млрд евро. Об этом шла речь во время встречи президента ЕБРР Сумы Чакрабарти и министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается в сообщении, стороны ожидают, что по результатам года Украина займет первое место по объемам годовых инвестиций банка в 2019 году и такой объем будет рекордным за последние годы сотрудничества.

"Мы надеемся в дальнейшем поддерживать темпы инвестирования на уровне 2019 года", - подчеркнул Чакрабарти.

Как отметила Маркарова, несмотря на прогнозы замедления развития мировой экономики, Украина намерена оказаться среди стран, которые смогут продемонстрировать экономический рост. "И постоянная помощь и поддержка иностранных партнеров, таких как ЕБРР, МВФ и Всемирный банк, делают эту цель реалистичной", - сказала она.

ЕБРР работает в Украине с 1992 года. За это время банк вложил в украинскую экономику около 14,6 млрд евро, профинансировав 450 проектов, 75% этих инвестиций приходится на частный сектор.

На сегодняшний день объем портфеля ЕБРР в Украине (общая сумма открытых проектов) составляет 3,86 млрд евро, а операционные активы (фактически выделенные средства за открытыми проектами) составляют 2,08 млрд евро.

Напомним, в октябре 2018 года Совет директоров ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины, в которой определяются приоритеты банка в стране на следующие пять лет. Она согласуется со стратегией МВФ для Украины и призвана способствовать приватизации в государственном секторе, верховенству права, укреплению энергетической безопасности, усилению финансовой системы и усилению интеграции.