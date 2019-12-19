ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада ратифицировала соглашение о создании бюро немецких GIZ и KfW

Новости » Политика     19.12.2019 - 19:41
Рада ратифицировала соглашение о создании бюро немецких GIZ и KfW
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предусматривается создание в Украине местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества и Кредитного учреждения для восстановления

Парламент принял за основу и в целом законопроект №0012 "О ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Федеративной республики Германия о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества ҐмбГ (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовал 331 нардеп.

Соответствующее соглашение было подписано 1 ноября 2018 года.

Принятие соответствующего закона позволит обеспечить выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения. Принятие документа не нуждается в финансировании из государственного или местного бюджетов.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

Ранее РБК-Украина писало, что летом 2018 года комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления подписал меморандум о сотрудничестве с проектом Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) "Реформа управления на востоке Украины II".

Парламент одобрил закон о предотвращении политической коррупции Рада планирует ввести новые воинские звания
Новости Украины ГерманияратификацияВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь