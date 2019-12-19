Рада ратифицировала соглашение о создании бюро немецких GIZ и KfW

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Предусматривается создание в Украине местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества и Кредитного учреждения для восстановления

Парламент принял за основу и в целом законопроект №0012 "О ратификации соглашения (в форме обмена нотами) между правительством Украины и правительством Федеративной республики Германия о создании местных бюро Немецкого общества международного сотрудничества ҐмбГ (GIZ GmbH) и Кредитного учреждения для восстановления (KfW)", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовал 331 нардеп.

Соответствующее соглашение было подписано 1 ноября 2018 года.

Принятие соответствующего закона позволит обеспечить выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения. Принятие документа не нуждается в финансировании из государственного или местного бюджетов.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров внес на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

Ранее РБК-Украина писало, что летом 2018 года комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления подписал меморандум о сотрудничестве с проектом Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) "Реформа управления на востоке Украины II".