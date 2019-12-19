Рада ратифікувала угоду про створення бюро німецьких GIZ та KfW

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Передбачається створення в Україні місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва і Кредитної установи для відбудови

Парламент прийняв за основу і в цілому законопроект №0012 "Про ратифікацію угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Федеративної республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосував 331 нардеп.

Відповідну угоду було підписано 1 листопада 2018 року.

Прийняття відповідного закону дозволить забезпечити виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності зазначеної угоди. Прийняття документа не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів.

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту відповідний законопроект.

Раніше РБК-Україна писало, що влітку 2018 року комітет парламенту з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підписав меморандум про співпрацю з проектом Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) "Реформа управління на сході України II".