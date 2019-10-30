Рада ратифікувала протокол про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ратифікацію підтримали 316 парламентарів

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0003 "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи", передає кореспондент РБК-Україна.

Ратифікацію підтримали 316 народних депутатів.

Необхідність укладення цього протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів із кіпрською стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести до Конвенції з урядом Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Суб’єктами виконання протоколу є Міністерство фінансів України та Державна податкова служба України.

Нагадаємо, парламент прийняв за основу і в цілому законопроект №0002 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протоколу до неї".

Як писало РБК-Україна раніше, в 2015 році Кабінет міністрів України схвалив проект протоколу про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром.