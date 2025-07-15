Рада ратифікувала угоду про створення спецтрибуналу для Росії

Угода про створення Спецтрибуналу

25 червня президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Варто відзначити, що статут спецтрибуналу не містить згадок щодо персонального імунітету, що дозволяє висувати обвинувачення навіть чинному керівництву Росії. Втім, ухвалення вироку чи заочне засудження можливе лише після усунення з посад.

Пізніше Зеленський пояснював, що для початку процесу створення спецтрибуналу необхідно, що Рада швидко ратифікувала угоду.

Заступниця керівника Офісу президента (ОП) Ірина Мудра в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, чи є ймовірність, що спецтрибунал над Росією запрацює у 2025-му році.

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