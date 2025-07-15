Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала для России

Соглашение о создании Спецтрибунала

25 июня президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Стоит отметить, что устав спецтрибунала не содержит упоминаний о персональном иммунитете, что позволяет выдвигать обвинения даже действующему руководству России. Впрочем, вынесение приговора или заочное осуждение возможно только после отстранения от должностей.

Позже Зеленский объяснял, что для начала процесса создания спецтрибунала необходимо, чтобы Рада быстро ратифицировала соглашение.

Заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Ирина Мудрая в интервью РБК-Украина рассказала, есть ли вероятность, что спецтрибунал над Россией заработает в 2025-м году.

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