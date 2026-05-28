Рада ратифікувала угоду з ЄС на 90 млрд євро: куди підуть гроші та які умови

Ухвалили документ за основу та в цілому 298 нардепів.

Угоду підписали 27 травня у Брюсселі та Києві. Кредитором виступає ЄС в особі Європейської комісії, а від України - Нацбанк як агент-позичальник. Гроші виділяються для подолання негативних наслідків війни та підтримки стабільності української економіки.

Головне про кредит: мільярди під заставу репарацій

Хоча юридично ця допомога є довгостроковою пільговою позикою, для державного бюджету України вона матиме характер гранту. Україна отримує фінансування на унікальних умовах:

Хто платить відсотки: Усі витрати на обслуговування кредиту (відсотки) повністю покриватимуться за рахунок бюджету Євросоюзу завдяки високому кредитному рейтингу ЄС.

Усі витрати на обслуговування кредиту (відсотки) повністю покриватимуться за рахунок бюджету Євросоюзу завдяки високому кредитному рейтингу ЄС. Хто поверне борг: Україна буде гасити цю позику виключно у разі отримання репарацій від Російської Федерації. Тобто поточного реального боргового навантаження на український бюджет цей кредит не створює.

На що підуть гроші: закупівля зброї та покриття дефіциту

Угода визначає чіткий план фінансування на поточний 2026 рік - загалом до 45 мільярдів євро. Цю суму офіційно розділили на два ключові напрями:

На закупівлю озброєння (до 28,3 млрд євро) : ці кошти підуть напряму на фінансування оборонно-промислового потенціалу України, закупівлю зброї та розвиток вітчизняного виробництва зброї.

: ці кошти підуть напряму на фінансування оборонно-промислового потенціалу України, закупівлю зброї та розвиток вітчизняного виробництва зброї. Бюджетна підтримка (16,7 млрд євро): гроші спрямують на закриття "дірки" в держбюджеті та соціальні видатки. Ця сума ділиться навпіл: половина надійде через програму Ukraine Facility, а інша половина (до 8,35 млрд євро) - це пряма макрофінансова допомога, яка виплачуватиметься трьома траншами.

Графік виплат та три вимоги ЄС

Макрофінансова допомога на 2026 рік у розмірі 8,35 млрд євро розбита на три частини:

Перший транш - 3,2 млрд євро (надійде одразу після набрання чинності угодою).

Другий транш - 3,7 млрд євро.

Третій транш - 1,45 млрд євро.

Щоб отримати кожну наступну виплату (інтервал між якими має становити не менше трьох місяців), Україна зобов'язана виконувати три базові умови:

Зберігати та поважати демократичні механізми, багатопартійну систему, верховенство права та права людини (зокрема меншин).

Отримувати позитивні оцінки від Єврокомісії щодо проведення реформ.

Не скасовувати та не послаблювати ті антикорупційні кроки, які вже були впроваджені раніше за вимогами ЄС чи МВФ.

Посилки та ПДВ для ФОП: які реформи має провести Україна

Для отримання грошей Україна підписала перелік конкретних зобов'язань. Офіційний документ містить довгий список структурних змін у податковій та митній сферах, розподілених під різні транші.

Зокрема, Україна погодилася на важливі зміни, які торкнуться звичайних українців та підприємців: