Рада ратифицировала соглашение с ЕС на 90 млрд евро: куда пойдут деньги и какие условия

Приняли документ за основу и в целом 298 нардепов.
Соглашение подписали 27 мая в Брюсселе и Киеве. Кредитором выступает ЕС в лице Европейской комиссии, а от Украины - Нацбанк как агент-заемщик. Деньги выделяются для преодоления негативных последствий войны и поддержки стабильности украинской экономики.
Главное о кредите: миллиарды под залог репараций
Хотя юридически эта помощь является долгосрочным льготным займом, для государственного бюджета Украины она будет иметь характер гранта. Украина получает финансирование на уникальных условиях:
Кто платит проценты: Все расходы на обслуживание кредита (проценты) полностью будут покрываться за счет бюджета Евросоюза благодаря высокому кредитному рейтингу ЕС.
Кто вернет долг: Украина будет гасить этот заем исключительно в случае получения репараций от Российской Федерации. То есть текущей реальной долговой нагрузки на украинский бюджет этот кредит не создает.
На что пойдут деньги: закупка оружия и покрытие дефицита
Соглашение определяет четкий план финансирования на текущий 2026 год - всего до 45 миллиардов евро. Эту сумму официально разделили на два ключевых направления:
На закупку вооружения (до 28,3 млрд евро): эти средства пойдут напрямую на финансирование оборонно-промышленного потенциала Украины, закупку оружия и развитие отечественного производства оружия.
Бюджетная поддержка (16,7 млрд евро): деньги направят на закрытие "дыры" в госбюджете и социальные расходы. Эта сумма делится пополам: половина поступит через программу Ukraine Facility, а другая половина (до 8,35 млрд евро) - это прямая макрофинансовая помощь, которая будет выплачиваться тремя траншами.
График выплат и три требования ЕС
Макрофинансовая помощь на 2026 год в размере 8,35 млрд евро разбита на три части:
- Первый транш - 3,2 млрд евро (поступит сразу после вступления в силу соглашения).
- Второй транш - 3,7 млрд евро.
- Третий транш - 1,45 млрд евро.
Чтобы получить каждую последующую выплату (интервал между которыми должен составлять не менее трех месяцев), Украина обязана выполнять три базовых условия:
- Сохранять и уважать демократические механизмы, многопартийную систему, верховенство права и права человека (в частности меньшинств).
- Получать положительные оценки от Еврокомиссии по проведению реформ.
- Не отменять и не ослаблять те антикоррупционные шаги, которые уже были внедрены ранее по требованиям ЕС или МВФ.
Посылки и НДС для ФОП: какие реформы должна провести Украина
Для получения денег Украина подписала перечень конкретных обязательств. Официальный документ содержит длинный список структурных изменений в налоговой и таможенной сферах, распределенных под различные транши.
В частности, Украина согласилась на важные изменения, которые коснутся обычных украинцев и предпринимателей:
Налогообложение международных посылок. Отмена лимита в 150 евро за исключением товаров для сектора безопасности и обороны (сейчас ниже этого "порога" НДС и пошлина с посылок не взимается).
- Налогообложение доходов от цифровых платформ (такси, курьеры, маркетплейсы).
- Продление 5% военного сбора еще на 3 года (уже проголосовано).
- Реформа упрощенной системы для ФЛП, особенно 3-й группы.
- Борьба с дроблением бизнеса для уклонения от налогов.
Введение дифференцированных ставок налога для ФОП 3-й группы в зависимости от вида деятельности.
- Продолжение реформы НДС и таможни.
- Новый Таможенный кодекс по правилам ЕС.