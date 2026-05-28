RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Рада ратифицировала соглашение с ЕС на 90 млрд евро: куда пойдут деньги и какие условия

11:18 28.05.2026 Чт
3 мин
Украина обязалась внести налоговые изменения для получения средств
aimg Мария Кучерявец
Фото: Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕС на 90 млрд евро (Getty Images)

Верховная Рада ратифицировала масштабное соглашение с Европейским Союзом и Меморандум о взаимопонимании. Речь идет о привлечении финансовой помощи - до 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

Приняли документ за основу и в целом 298 нардепов.

Соглашение подписали 27 мая в Брюсселе и Киеве. Кредитором выступает ЕС в лице Европейской комиссии, а от Украины - Нацбанк как агент-заемщик. Деньги выделяются для преодоления негативных последствий войны и поддержки стабильности украинской экономики.

Главное о кредите: миллиарды под залог репараций

Хотя юридически эта помощь является долгосрочным льготным займом, для государственного бюджета Украины она будет иметь характер гранта. Украина получает финансирование на уникальных условиях:

  • Кто платит проценты: Все расходы на обслуживание кредита (проценты) полностью будут покрываться за счет бюджета Евросоюза благодаря высокому кредитному рейтингу ЕС.
  • Кто вернет долг: Украина будет гасить этот заем исключительно в случае получения репараций от Российской Федерации. То есть текущей реальной долговой нагрузки на украинский бюджет этот кредит не создает.

На что пойдут деньги: закупка оружия и покрытие дефицита

Соглашение определяет четкий план финансирования на текущий 2026 год - всего до 45 миллиардов евро. Эту сумму официально разделили на два ключевых направления:

  • На закупку вооружения (до 28,3 млрд евро): эти средства пойдут напрямую на финансирование оборонно-промышленного потенциала Украины, закупку оружия и развитие отечественного производства оружия.
  • Бюджетная поддержка (16,7 млрд евро): деньги направят на закрытие "дыры" в госбюджете и социальные расходы. Эта сумма делится пополам: половина поступит через программу Ukraine Facility, а другая половина (до 8,35 млрд евро) - это прямая макрофинансовая помощь, которая будет выплачиваться тремя траншами.

График выплат и три требования ЕС

Макрофинансовая помощь на 2026 год в размере 8,35 млрд евро разбита на три части:

  • Первый транш - 3,2 млрд евро (поступит сразу после вступления в силу соглашения).
  • Второй транш - 3,7 млрд евро.
  • Третий транш - 1,45 млрд евро.

Чтобы получить каждую последующую выплату (интервал между которыми должен составлять не менее трех месяцев), Украина обязана выполнять три базовых условия:

  • Сохранять и уважать демократические механизмы, многопартийную систему, верховенство права и права человека (в частности меньшинств).
  • Получать положительные оценки от Еврокомиссии по проведению реформ.
  • Не отменять и не ослаблять те антикоррупционные шаги, которые уже были внедрены ранее по требованиям ЕС или МВФ.

Посылки и НДС для ФОП: какие реформы должна провести Украина

Для получения денег Украина подписала перечень конкретных обязательств. Официальный документ содержит длинный список структурных изменений в налоговой и таможенной сферах, распределенных под различные транши.

В частности, Украина согласилась на важные изменения, которые коснутся обычных украинцев и предпринимателей:

  • Налогообложение международных посылок. Отмена лимита в 150 евро за исключением товаров для сектора безопасности и обороны (сейчас ниже этого "порога" НДС и пошлина с посылок не взимается).
  • Налогообложение доходов от цифровых платформ (такси, курьеры, маркетплейсы).
  • Продление 5% военного сбора еще на 3 года (уже проголосовано).
  • Реформа упрощенной системы для ФЛП, особенно 3-й группы.
  • Борьба с дроблением бизнеса для уклонения от налогов.
  • Введение дифференцированных ставок налога для ФОП 3-й группы в зависимости от вида деятельности.
  • Продолжение реформы НДС и таможни.
  • Новый Таможенный кодекс по правилам ЕС.
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзВерховная рада