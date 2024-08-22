Рада ратифікувала Римський статут, а ГУР атакувало "Саваслейку": новини за 21 серпня

Верховна Рада ратифікувала Римський статут

Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. За відповідний законопроект №0285 проголосував 281 народний депутат.

За словами нардепа Ярослава Железняка, у парламенті була дуже складна дискусія під час розгляду. Крім того, народним депутатам перед голосуванням передали листи підтримки від Генштабу та керівника ГУР МО Кирила Буданова.

ГУР атакувало аеродром "Саваслейка". Знищено 3 літаки РФ, ще 5 було пошкоджено, - джерела

Українські дрони-камікадзе атакували російський аеродром "Саваслейка" 16 серпня. Там було знищено три російські літаки, повідомили джерела РБК-Україна.

Як повідомляють співрозмовники видання, в результаті атаки було знищено літак МіГ-31К/І, два літаки Іл-76 та пошкоджено близько п'яти літаків, ймовірно МіГ-31К/І.

Сили оборони завдали удару по російському ЗРК С-300 у Ростовській області

У ніч на 21 серпня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України в координації з іншими складовими Сил оборони здійснили удар по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 біля Новошахтинська в Ростовській області Росії, повідомив Генштаб ЗСУ.

Військові розповіли, що за результатами об'єктивного контролю було зафіксовано вибухи у цільових точках.

Рада скасувала мобілізацію для братів та сестер загиблих на фронті

Верховна Рада повернула відстрочку від мобілізації для братів та сестер українців, які загинули на фронті або зникли безвісти.

Законопроект №11391 загалом схвалили 310 депутатів.

Росія готує нові інформаційні операції проти українських біженців у Європі, - ГУР

Росія готує нові пропагандистські операції, спрямовані зокрема проти українських біженців у Європі, зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Мета ворога полягає в тому, щоб переконати людей, які покинули країну через війну, не повертатися.

У ЗСУ заявили про добрі результати щодо полонених у Курській області

Українські захисники, які воюють у Курській області, досягли хороших результатів у питанні поповнення обмінного фонду.

Як зазначили у Сухопутних військах, українські воїни продовжують виконувати бойові завдання у Курській області.