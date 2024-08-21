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Росія готує нові інформаційні операції проти українських біженців у Європі, - ГУР

Середа 21 серпня 2024 17:05
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Росія готує нові інформаційні операції проти українських біженців у Європі, - ГУР Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Росія готує нові пропагандистські операції, спрямовані, зокрема, проти українських біженців у Європі. Мета - переконати людей, які покинули країну через війну, не повертатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького.

Як розповів Скібіцький, Росія уже проводить відповідні заходи, наприклад, на території Італії, де використовує своїх пособників - так званих журналістів з української окупованої території, аби виправдати геноцидну війну проти України.

"Це презентації різних "художніх і документальних" книжок нібито про злочини України на території Донецької та Луганської областей", - сказав він.

Представник ГУР також наголосив, що росіяни дуже активно працюють із нашими громадянами, які виїхали до країн Європи через розпочату Росією війну.

"Це дуже потужна робота, яку розпочали росіяни: це і створення різних товариств, навчання дітей, церква - те, що використовується для того, щоб наші українці втратили свою ідентичність, а ще більше - щоб ніколи не поверталися до нас (в Україну - ред.)", - пояснив Скібіцький.

Дезінформація РФ проти України

Нагадаємо, Росія систематично проводить інформаційні кампанії, спрямовані на дискредитацію України та її військових сил.

Також росіяни регулярно розповсюджують свою дезінформацію серед українців з метою залякати мирне населення, а також проти українських біженців у Європі.

У травні представник ГУР Вадим Скібіцький розповів про "трирівневий" план Росії щодо дестабілізації України, який складався з військової, дезінформаційної та міжнародної частин.

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