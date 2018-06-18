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Рада рассмотрит законопроект о запуске антикоррупционного суда 21 июня, - Парубий

НовостиПолитика    18.06.2018 - 12:20
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

По словам спикера, комитет должен рассмотреть соответствующий законопроект в среду

Верховная рада должна проголосовать за неотложный президентский законопроект о создании Высшего антикоруцийного суда (ВАКС) в четверг, 21 июня. Об этом в ходе согласительного совета сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"По состоянию на сейчас не внесен законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Но я убежден, что мы должны запланировать, когда он будет внесен. В среду - комитет, в четверг - необходимого его рассмотреть", - заявил Парубий.

По его словам, закон не потребует долгого рассмотрения.

"Если он будет внесен в течение дня, завтра мы его включим в повестку дня сессии. Я надеюсь на понимание всех фракций и на общую поддержку. Его надо будет голосовать за основу и в целом, поскольку это лишь несколько строк, которые дают возможность и гарантию запуска антикоррупционного суда. Это последний законодательный барьер для подготовки к его созданию", - сказал спикер.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко отмечал, что законопроект о запуске антикоррупционного суда Верховная рада Украины может рассмотреть уже в этот вторник, 19 июня.

Комитет еще не завершил рассмотрение поправок в избирательный кодекс, - Парубий На этой неделе крайний срок для принятия Радой закона "О нацбезопасности", - Парубий
Теги публикации: Андрей Парубий, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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