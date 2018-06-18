Рада рассмотрит законопроект о запуске антикоррупционного суда 21 июня, - Парубий

По словам спикера, комитет должен рассмотреть соответствующий законопроект в среду

Верховная рада должна проголосовать за неотложный президентский законопроект о создании Высшего антикоруцийного суда (ВАКС) в четверг, 21 июня. Об этом в ходе согласительного совета сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"По состоянию на сейчас не внесен законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Но я убежден, что мы должны запланировать, когда он будет внесен. В среду - комитет, в четверг - необходимого его рассмотреть", - заявил Парубий.

По его словам, закон не потребует долгого рассмотрения.



"Если он будет внесен в течение дня, завтра мы его включим в повестку дня сессии. Я надеюсь на понимание всех фракций и на общую поддержку. Его надо будет голосовать за основу и в целом, поскольку это лишь несколько строк, которые дают возможность и гарантию запуска антикоррупционного суда. Это последний законодательный барьер для подготовки к его созданию", - сказал спикер.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко отмечал, что законопроект о запуске антикоррупционного суда Верховная рада Украины может рассмотреть уже в этот вторник, 19 июня.