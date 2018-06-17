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Запуск антикоррупционного суда Рада может рассмотреть во вторник - Порошенко

НовостиПолитика    17.06.2018 - 17:49
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко надеется во вторник зарегистрировать в парламенте закон о запуске антикоррупционного суд как неотложный

Законопроект о запуске антикоррупционного суда Верховная рада Украины может рассмотреть уже в этот вторник, 19 июня. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Буду делать все, чтобы в этом году новый антикоррупционный суд был создан. Надеюсь на то, что уже в понедельник Высший совет правосудия примет мой законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда, и во вторник я смогу зарегистрировать его в ВР как неотложный", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в понедельник, 18 июня Высший совет правосудия должен рассмотреть законопроект об имплементации решений закона об антикоррупционном суд.

Закон об антикоррупционном суде в Высший совет правосудия Порошенко направил 14 июня 2018 года.

Добавим, что во вторник, 19 июня, народные депутаты планируют зарегистрировать в парламенте поправку о апелляционную норму антикоррупционного суда.

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Теги публикации: НАБУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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