Запуск антикоррупционного суда Рада может рассмотреть во вторник - Порошенко

Порошенко надеется во вторник зарегистрировать в парламенте закон о запуске антикоррупционного суд как неотложный

Законопроект о запуске антикоррупционного суда Верховная рада Украины может рассмотреть уже в этот вторник, 19 июня. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Буду делать все, чтобы в этом году новый антикоррупционный суд был создан. Надеюсь на то, что уже в понедельник Высший совет правосудия примет мой законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда, и во вторник я смогу зарегистрировать его в ВР как неотложный", - отметил Порошенко.

Робитиму все, щоб цього року новий антикорупційний суд був створений.



Сподіваюсь на те, що вже в понеділок Вища рада правосуддя ухвалить мій законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду, і у вівторок я зможу зареєструвати його у ВР як невідкладний.#СудоваРефома pic.twitter.com/SqHmLUPAJ0 — Петро Порошенко (@poroshenko) June 17, 2018

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в понедельник, 18 июня Высший совет правосудия должен рассмотреть законопроект об имплементации решений закона об антикоррупционном суд.

Закон об антикоррупционном суде в Высший совет правосудия Порошенко направил 14 июня 2018 года.

Добавим, что во вторник, 19 июня, народные депутаты планируют зарегистрировать в парламенте поправку о апелляционную норму антикоррупционного суда.