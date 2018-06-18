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Рада розгляне законопроект про запуск антикорупційного суду 21 червня, - Парубій

НовиниПолітика    18.06.2018 - 12:20
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

За словами спікера, комітет має розглянути відповідний законопроект у середу

Верховна рада має проголосувати за невідкладний президентський законопроект про створення Вищого антикоруційного суду (ВАКС) у четвер, 21 червня. Про це під час погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Станом на зараз не є внесеним законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. Але я переконаний, що ми повинні запланувати, коли він буде внесений. У середу - комітет, у четвер - необхідного його розглянути", - заявив Парубій.

За його словами, закон не потребуватиме довгого розгляду.

"Якщо він буде внесений протягом дня, завтра ми його включимо у порядок денний сесії. Я сподіваюсь на розуміння усіх фракцій і на загальну підтримку. Його треба буде голосувати за основу і в цілому, оскільки це лише кілька рядків, які дають можливість і гарантію запуску антикорупційного суду. Це останній законодавчий бар’єр для підготовки до його створення", - сказав спікер.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко зазначав, що законопроект про запуск антикорупційного суду Верховна рада України може розглянути вже цього вівторка, 19 червня.

Комітет ще не завершив розгляд поправок до виборчого кодексу, - Парубій Цього тижня крайній термін для прийняття Радою закону "Про нацбезпеку", - Парубій
Теги публікації: Андрій Парубій, Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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