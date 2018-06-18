Рада розгляне законопроект про запуск антикорупційного суду 21 червня, - Парубій

За словами спікера, комітет має розглянути відповідний законопроект у середу

Верховна рада має проголосувати за невідкладний президентський законопроект про створення Вищого антикоруційного суду (ВАКС) у четвер, 21 червня. Про це під час погоджувальної ради повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Станом на зараз не є внесеним законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. Але я переконаний, що ми повинні запланувати, коли він буде внесений. У середу - комітет, у четвер - необхідного його розглянути", - заявив Парубій.

За його словами, закон не потребуватиме довгого розгляду.

"Якщо він буде внесений протягом дня, завтра ми його включимо у порядок денний сесії. Я сподіваюсь на розуміння усіх фракцій і на загальну підтримку. Його треба буде голосувати за основу і в цілому, оскільки це лише кілька рядків, які дають можливість і гарантію запуску антикорупційного суду. Це останній законодавчий бар’єр для підготовки до його створення", - сказав спікер.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко зазначав, що законопроект про запуск антикорупційного суду Верховна рада України може розглянути вже цього вівторка, 19 червня.