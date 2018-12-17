Рада рассмотрит законопроект о противодействии буллингу

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Кроме того, нардепы планируют во вторник рассмотреть ряд законопроектов по вопросам образования

Парламент во вторник рассмотрит законопроект о частной детективной деятельности и закон о противодействии буллингу. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера ВР, президент Петр Порошенко выразил предостережение по поводу закона о частной детективной деятельности, и Рада должна их рассмотреть.

"Итак, во вторник, кроме блока вопросов безопасности и обороны, очень важные идут законы о частной детективной деятельности. Это объемный закон, который мы приняли. Но высказал предостережение президент, и мы сможем рассмотреть с оговоркой президента. И важный закон о противодействии буллингу, который уже подготовлен ко второму чтению", - сообщил Парубий.

По его словам, также Рада планирует во вторник рассмотреть ряд законопроектов по вопросам образования.

"В частности, по питанию школьников. В среду традиционно ратификации. И в среду мы начнем блок аграрной политики - антирейдерский так называемый закон, чтобы мы его в среду смогли рассмотреть, а в четверг проголосовали", - сказал глава парламента.

Спикер подчеркнул, что законопроект об антирейдерстве получил очень большое количество поправок.

"В четверг два ключевых блока. Это блок топливно-энергетического комплекса, это пять вопросов. И второй блок - это вопросы аграрной политики", - добавил он.

Напомним, в октябре Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него. Проект поддержали после нескольких неудачных попыток 235 нардепов.

РБК-Украина также сообщало, что количество жалоб детей на буллинг со стороны учителей в последнее время растет.