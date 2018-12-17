Рада розгляне законопроект про протидію булінгу

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Крім того, нардепи планують у вівторок розглянути ряд законопроектів з питань освіти

Парламент у вівторок розгляне законопроект про приватну детективну діяльність та закон щодо протидії булінгу. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера ВР, президент Петро Порошенко виразив застереження щодо закону про приватну детективну діяльність, і Рада має їх розглянути.

"Отже, у вівторок, окрім блоку питань безпеки і оборони, дуже важливі йдуть закони про приватну детективну діяльність. Це об’ємний закон, який ми прийняли. Але висловив застереження президент, і ми зможемо розглянути з застереженням президента. І важливий закон щодо протидії булінгу, який вже підготовлений до другого читання", - повідомив Парубій.

За його словами, також Рада планує у вівторок розглянути ряд законопроектів з питань освіти.

"Зокрема, щодо харчування школярів. У середу традиційно ратифікації. І в середу ми розпочнем блок аграрної політики - антирейдерський так званий закон, щоб ми його в середу змогли розглянути, а в четвер проголосували", - сказав голова парламенту.

Спікер наголосив, що законопроект про антирейдерство отримав дуже велику кількість поправок.

"У четвер два ключові блоки. Це блок паливно-енергетичного комплексу, це п'ять питань. І другий блок - це питання аграрної політики", - додав він.

Нагадаємо, у жовтні Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №8584, який визначає поняття булінг і передбачає адміністративну відповідальність за нього. Проект підтримали після кількох невдалих спроб 235 нардепів.

РБК-Україна також повідомляло, що кількість скарг дітей на булінг з боку вчителів останнім часом зростає.