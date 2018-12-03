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Рада рассмотрит законопроект о прилегающей зоне 6 декабря

Новости » Политика    03.12.2018 - 14:17
Рада рассмотрит законопроект о прилегающей зоне 6 декабря
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Парубия, этот закон является особенно актуальным после агрессии РФ в Азовском море

В четверг, 6 декабря 2018 года, парламент рассмотрит законопроект о прилегающей зоне Украины. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам спикера ВР, этот проект является особенно актуальным после агрессии России в Азовском море.

"В четверг блок вопросов, касающихся безопасности и обороны. Среди них очень важные вопросы о противоминной деятельности. Также законопроект о прилегающей зоне, который особенно актуален после агрессивных действий Путина в Азовском море. А также о либерализации военно-промышленной торговли в Украине. Следовательно, этот блок будет насчитывать около 7-8 вопросов", - сообщил Парубий.

Напомним, парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №8361 о прилегающей зоне Украины, за него проголосовали 238 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, в комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны ранее отмечали, что законопроектом не предлагается увеличить территориальные воды Украины.

Так, президент Украины Петр Порошенко подчеркивал, что целью России является оккупация Азовского моря.

Подчеркнем, сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация должна освободить украинских моряков и корабли, захваченные в Керченском проливе 25 ноября.

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