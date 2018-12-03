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Столтенберг призвал РФ освободить украинских моряков и корабли

Новости » Политика    03.12.2018 - 13:42
Столтенберг призвал РФ освободить украинских моряков и корабли
Фото: Йенс Столтенберг (twitter.com/NATOpress)

Столтенберг отметил, что украинские суда имеют право перемещаться по Керченскому проливу и Азовскому морю

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация должна освободить украинских моряков и корабли, захваченные в Керченском проливе 25 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

По словам Столтенберга, НАТО ищет диалога с Россией и  стремится к улучшению отношений. Вместе с тем, по его словам, чтобы это было возможно, Россия должна полностью выполнить свои международные обязательства.

"Завтра (4 декабря, - ред.) мы встретим партнеров из Грузии и Украины. Они сталкиваются с серьезными проблемами безопасности со стороны России. И мы продолжим оказывать обеим странам практическую и политическую поддержку", - отметил он. 

По словам Столтенберга, Россия должна освободить украинских моряков и корабли, захваченные в Керченском проливе.

"Недавно Россия захватила украинские корабли и моряков возле Керченского пролива. Нет никакого оправдания этому применению силы. Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Россия должна освободить украинских моряков и корабли, а также обеспечить свободу судоходства и беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Украинские суда, как военные, так и гражданские, имеют право перемещаться по Керченскому проливу и Азовскому морю", - заявил он.

Напомним, ранее в НАТО заявляли, что Россия не имеет никаких оснований для использования военной силы против украинских кораблей и военнослужащих. 

Как писало РБК-Украина, Украина будет просить закрыть Босфор для РФ из-за агрессии в Керченском проливе.

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