Рада розгляне законопроект про прилеглу зону 6 грудня

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Парубія, цей закон є особливо актуальним після агресії РФ в Азовському морі

У четвер, 6 грудня 2018 року, парламент розгляне законопроект про прилеглу зону України. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера ВР, цей проект є особливо актуальним після агресії Росії в Азовському морі.

"У четвер блок питань, які стосуються безпеки і оборони. Поміж них дуже важливі питання про протимінну діяльність. Також законопроект про прилеглу зону, який особливо актуальний після агресивних дій Путіна в Азовському морі. А також про лібералізацію військово-промислової торгівлі в Україні. Отже, цей блок буде нараховувати близько 7-8 питань", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, парламент підтримав за основу в першому читанні законопроект №8361 про прилеглу зону України, за нього проголосували 238 парламентарів.

Як писало РБК-Україна раніше, в комітеті Верховної ради з питань національної безпеки і оборони раніше відзначали, що законопроектом не пропонується збільшити територіальні води України.

Так, президент України Петро Порошенко наголошував, що метою Росії є окупація Азовського моря.

Підкреслимо, сьогодні генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Російська Федерація повинна звільнити українських моряків і кораблі, захоплені в Керченській протоці 25 листопада.