Рада поддержала за основу закон о создании прилегающей зоны

Фото: парламент (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Законопроект за основу поддержали 238 парламентариев

Парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №8361 о прилегающей зоне Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект за основу поддержали 238 парламентариев.

В пояснительной записке подчеркивается, что пока Украина не установила прилегающей зоны. Соответственно, отсутствует и нормативно-правовой акт, который регулировал бы ее правовой статус и режим.

Документом предлагается установить прилегающую зону Украины, определить ее правовой статус и режим, предоставить Украине возможности осуществлять таможенный, фискальный, иммиграционный и санитарный контроль в прилегающей зоне, а также иметь права и осуществлять обязанности по затонувшим в прилегающей зоне археологическим и историческим объектам.

Принятие проекта необходимо и для предупреждения совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.

Так, прилегающая зона Украины - это морской район, прилегающий к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, что и территориальное море Украины.

Компетенция уполномоченных органов по контролю в прилегающей зоне

Право останавливать, осуществлять обзор, преследовать по горячим следам, задерживать суда и/или членов их экипажа за правонарушения в прилегающей зоне предоставляется органам Морской охраны Государственной пограничной службы в лице командира (начальника) судна, которым выявлены нарушения и проведено задержание нарушителя.

При этом решение о проведении осмотра в связи с нарушением таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил в прилегающей зоне принимается специально уполномоченными органами госвласти, осуществляющими мероприятия по предотвращению и выявлению нарушений законодательства в этих сферах в соответствии с действующим законодательством.

Так, осуществление осмотра судна проводится органом Морской охраны ГПСУ совместно с работниками уполномоченных органов госвласти, осуществляющими деятельность соответственно в таможенной, фискальной, иммиграционной сфере, в сфере санитарного контроля.

Однако при наличии достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, которая требует проверки или необходимости проведения неотложных процессуальных действий, возможно осуществление осмотра судов должностными лицами ГПСУ самостоятельно с последующим уведомлением соответствующих уполномоченных органов госвласти.

Привлечение к ответственности

Против судов-нарушителей принимаются обусловленные обстоятельствами меры, необходимые для прекращения нарушения и задержания нарушителей, включая применение силы, в порядке, установленном действующим законодательством.

Так, в случае ареста или задержания украинского или иностранного судна уполномоченные органы немедленно сообщают государство флаг о принятых мерах и примененных санкциях. Задержанное судно и его экипаж немедленно освобождаются после выполнения решения о привлечении к ответственности и возмещении убытков, причиненных незаконной деятельностью, если иное не предусмотрено законодательством.

Подчеркнем, отключение автоматической идентификационной системы в прилегающей зоне всеми судами за исключением военных кораблей и катеров, судов (кораблей и катеров) обеспечения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и органа Морской охраны ГПСУ, осуществляющих функции охраны госграницы Украины, является основанием для приостановления и осмотра судна, или преследования его по горячим следам.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны ранее рекомендовал ВР рассмотреть в первом чтении законопроект № 8361 "О прилегающей зоне Украины".

В комитете отмечали, что законопроектом не предлагается увеличить территориальные воды Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, в Азовском море до конца 2018 года планируется создание военно-морской базы Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивал, что целью России является оккупация Азовского моря.