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Рада рассмотрит закон Зеленского об олигархах в конце июня

Автор: Юлия Струк

Верховная рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах в конце недели. В первом чтении документ планируют принять уже до конца текущей сессии, которая завершается в середине июля.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В первом чтении мы рассчитываем рассмотреть этот законопроект уже на пленарной неделе, которая с 29 июня начнется. В первом чтении мы проголосуем, еще на летней сессии, мы себе такой ставим дедлайн", - сказала нардеп.

По ее словам, во втором чтении документ могут одобрить уже осенью.

"Осенью мы рассчитываем, что найдет Верховная рада в себе силы и ответственность проголосовать во втором чтении. И он не будет заспамлен тысячами поправок. Соответственно закон вступит в силу в 2022 году", - подчеркнула парламентарий.

Напомним, замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала, что комитет может рассмотреть законопроект №5599 президента Владимира Зеленского об олигархах на следующей неделе.

Как писало РБК-Украина, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Рада может принять закон президента об олигархах за основу до конца этой сессии.

До этого ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук также прокомментировал судьбу этого закона. Он заявил, что голосование за закон об олигархах не будут затягивать.

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Новости Украины Верховная РадаолигархиСлуга народаЕвгения Кравчук