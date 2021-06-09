Рада рассмотрит закон Зеленского об олигархах в конце июня

Верховная рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах в конце недели. В первом чтении документ планируют принять уже до конца текущей сессии, которая завершается в середине июля.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"В первом чтении мы рассчитываем рассмотреть этот законопроект уже на пленарной неделе, которая с 29 июня начнется. В первом чтении мы проголосуем, еще на летней сессии, мы себе такой ставим дедлайн", - сказала нардеп.
По ее словам, во втором чтении документ могут одобрить уже осенью.
"Осенью мы рассчитываем, что найдет Верховная рада в себе силы и ответственность проголосовать во втором чтении. И он не будет заспамлен тысячами поправок. Соответственно закон вступит в силу в 2022 году", - подчеркнула парламентарий.
Напомним, замглавы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала, что комитет может рассмотреть законопроект №5599 президента Владимира Зеленского об олигархах на следующей неделе.
Как писало РБК-Украина, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Рада может принять закон президента об олигархах за основу до конца этой сессии.
До этого ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук также прокомментировал судьбу этого закона. Он заявил, что голосование за закон об олигархах не будут затягивать.