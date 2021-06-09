Рада рассмотрит закон Зеленского об олигархах в конце июня

Верховная рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах в конце недели. В первом чтении документ планируют принять уже до конца текущей сессии, которая завершается в середине июля.

"В первом чтении мы рассчитываем рассмотреть этот законопроект уже на пленарной неделе, которая с 29 июня начнется. В первом чтении мы проголосуем, еще на летней сессии, мы себе такой ставим дедлайн", - сказала нардеп.

По ее словам, во втором чтении документ могут одобрить уже осенью.

"Осенью мы рассчитываем, что найдет Верховная рада в себе силы и ответственность проголосовать во втором чтении. И он не будет заспамлен тысячами поправок. Соответственно закон вступит в силу в 2022 году", - подчеркнула парламентарий.