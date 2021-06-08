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В Раде до конца сессии планируют начать рассмотрение закона об олигархах

Новина українською →
Украина, Вторник 08 июня 2021 00:04
В Раде до конца сессии планируют начать рассмотрение закона об олигархах Фото: ВР рассмотрит закон до конца сессии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

В Верховной Раде до конца сессии планируют начать рассмотрение закона об олигархах. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Об этом говорится на сайте партии "Слуга народа".

По словам Корниенко, фракция "Слуги Народа" планирует поддержать в первом чтении закон об олигархах уже до конца этой сессии.

"До конца сессии мы планируем в первом чтении закон проголосовать. И на следующей неделе будет комитет. Мы ждем альтернативный законопроект. Ждем, какие там будут дефиниции. Ждем, не будет ли там каких-то фамилий прямо в законопроекте в переходных положениях. Надеемся, что такого не будет", – заявил Корниенко.

Также он отметил, что в случае, если народные депутаты не поддержат закон Зеленского об олигархах, то его вынесут на референдум, чтобы судьбу закона определил народ.

"Если такой вопрос получит положительный ответ от украинского народа, то далее Верховная Рада в течение сжатого срока должна реализовать его в виде законопроекта. Тогда нельзя будет за него не проголосовать. Потому что это уже указание от народа, который тебя избирал. То есть, Верховная Рада вынуждена будет проголосовать за этот закон, если этого не случится в обычном рабочем режиме", - отметил Корниенко.

Напомним, ранее Стефанчук также прокомментировал судьбу этого закона. Он говорит, что голосование за закон об олигархах не будут затягивать.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, в каком случае этот закон вынесут на референдум.

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