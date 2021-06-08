В Раде до конца сессии планируют начать рассмотрение закона об олигархах

В Верховной Раде до конца сессии планируют начать рассмотрение закона об олигархах. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам Корниенко, фракция "Слуги Народа" планирует поддержать в первом чтении закон об олигархах уже до конца этой сессии.

"До конца сессии мы планируем в первом чтении закон проголосовать. И на следующей неделе будет комитет. Мы ждем альтернативный законопроект. Ждем, какие там будут дефиниции. Ждем, не будет ли там каких-то фамилий прямо в законопроекте в переходных положениях. Надеемся, что такого не будет", – заявил Корниенко.

Также он отметил, что в случае, если народные депутаты не поддержат закон Зеленского об олигархах, то его вынесут на референдум, чтобы судьбу закона определил народ.

"Если такой вопрос получит положительный ответ от украинского народа, то далее Верховная Рада в течение сжатого срока должна реализовать его в виде законопроекта. Тогда нельзя будет за него не проголосовать. Потому что это уже указание от народа, который тебя избирал. То есть, Верховная Рада вынуждена будет проголосовать за этот закон, если этого не случится в обычном рабочем режиме", - отметил Корниенко.