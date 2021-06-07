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Рада не будет оттягивать голосование за закон Зеленского об олигархах, - Стефанчук

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Украина, Понедельник 07 июня 2021 17:29
Рада не будет оттягивать голосование за закон Зеленского об олигархах, - Стефанчук Фото: первый замглавы Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада не будет оттягивать голосование за законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах. Этот закон направлен, в том числе и против окружения олигархов.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

"Голосование за этот законопроект не будут оттягивать, ведь важно, чтобы предложенный механизм санкций изменил реалии украинской политики. Если законопроект одобрят, он начнет работать через полгода после того, как вступит в силу и будет действовать в течение 10 лет", - указано в сообщении.

Далее нардепы перейдут к следующим четко прописанным шагам.

"Далее планируем перейти к следующим шагам, которые уже четко прописаны нами. Это антитрастовое законодательство, это вопрос повышения ответственности за непредставление декларации и прочее", - сказал первый вице-спикер ВР.

Напомним, Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать закон об олигархах, то вопрос об их статусе вынесут на всеукраинский референдум. Это является важным вопросом для украинцев.

Как писало РБК-Украина, в Раде анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.

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Новости Украины Общество Владимир Зеленский законопроект Верховная Рада олигархи Руслан Стефанчук
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