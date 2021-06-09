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Рада розгляне закон Зеленського про олігархів наприкінці червня

Автор: Юлія Струк

Верховна рада розгляне законопроект президента Володимира Зеленського про олігархів наприкінці тижня. У першому читанні документ планують ухвалити вже до кінця поточної сесії, яка завершується у середині липня.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"У першому читанні ми розраховуємо розглянути цей законопроект уже на пленарному тижні, який з 29 червня розпочнеться. У першому читанні ми проголосуємо, ще на літній сесії, ми собі такий ставимо дедлайн", - сказала нардеп.

За її словами, у другому читанні документ можуть схвалити вже восени.

"Восени ми розраховуємо, що знайде Верховна рада у собі сили і відповідальність проголосувати у другому читанні. І він не буде заспамлений тисячами правок. Відповідно закон набере чинності у 2022 році", - підкреслила парламентар.

Нагадаємо, замглави комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла розповіла, що комітет може розглянути законопроект №5599 президента Володимира Зеленського про олігархів наступного тижня.

Як писало РБК-Україна, раніше глава партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко заявив, що Рада може ухвалити закон президента про олігархів за основу до кінця цієї сесії.

До того ж раніше перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук також прокоментував долю цього закону. Він заявив, що голосування за закон про олігархів не будуть затягувати.

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Новини України Верховна РадаолигархиСлуга народаЄвгенія Кравчук