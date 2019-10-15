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Рада розгляне у другому читанні судову реформу Зеленського

Новини » Політика    15.10.2019 - 09:27
Рада розгляне у другому читанні судову реформу Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Рада сьогодні розгляне судову реформу Зеленського

Рада сьогодні розгляне в другому читанні судову реформу президент Володимира Зеленського. Про це йдеться в порядку денному Ради.

Як наголошується, доповідатиме заступник голови Комітету з питань правової політики Валерій Божик.

Крім того, парламентарі сьогодні розглянуть у другому читанні законопроекти про запровадження електронного документообігу, внесення змін у закон щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби. Також депутати у першому читанні розглянуть законопроект про внесення змін до податкового кодексу.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила стурбованість у зв'язку з прийняттям українським парламентом у першому читанні судової реформи Зеленського.

Також Верховний суд просить відкласти прийняття закону президента України Зеленського про судову реформу.

РБК-Україна писало, що Верховна рада прийняла проект закону президента Володимира Зеленського про судову реформу за основу. Документ пропонує впорядкувати діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.

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