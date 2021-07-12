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Рада рассмотрит ветированный Зеленским закон о реформе ВККС во вторник

Автор: Юлия Струк

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная рада во вторник, 13 июля, рассмотрит закон о возобновлении деятельности Высшей квалифкомиссии судей. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский его ветировал и предоставил к нему предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания согласительного совета ВР.

"Три законопроекта, которые были приняты Верховной радой, возвращены с вето президента, будут рассмотрены на этой неделе. Один из них, как и прогнозировалось, это №3711-д, реформа ВККС. Завтра одним из первых вопросов мы его сможем рассмотреть в зале того, чтобы продемонстрировать, что мы движемся в направлении судебной реформы", - отметил спикер Рады.

Так, президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №3711-д о перезапуске ВККС из-за технической коллизии с нормами о международных экспертах в конкурсной комиссии.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз уже готов назначить своих экспертов для отбора членов ВККС по новому закону.

Так, Рада приняла этот документ во втором чтении в конце июня.

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Владимир ЗеленскийВККСДмитрий РазумковВерховная рада