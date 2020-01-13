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Рада розгляне складення повноважень нардепа Венедіктової

Новини » Політика     13.01.2020 - 13:37
Рада розгляне складення повноважень нардепа Венедіктової
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розгляд питання відбудеться 14 січня

Цього тижня Верховна рада розгляне постанову про складення повноважень народного депутата Ірини Венедіктової. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розгляд відбудеться у вівторок, 14 січня.

"Я думаю, що питання буде розглядатись завтра о другій годині. Після цього ми вже зможемо винести питання про складання повноважень Венедіктової у зал", - заявив Разумков.

Голова ВР також не виключив, що найближчим часом можуть призначити нового голову комітету з питань правової політики та переобрати голову комітету з питань зовнішньої політики.

"А так само я думаю, що питання, пов'язане зі зміною керівництва комітету правової політики так само може з'явитись найближчим часом. І я думаю, що через деякий час постане питання щодо зміни керівництва інших комітетів. Але коли саме це відбудеться, мені важко сказати. Адже я не бачив подання на комітети і рішень комітетів", - додав він.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову тимчасовою главою Держбюро розслідувань.

Як писало РБК-Україна, 24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань.

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