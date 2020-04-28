Рада рассмотрит около 20 законопроектов в четверг

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Среди проектов - закон об уменьшении залога для участия в выборах в 9 раз

В четверг, 30 апреля, в ходе внеочередного заседания Верховная рада рассмотрит около 20 законопроектов. Об этом РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, в повестке дня присутствуют и законопроекты, которые зарегистрировала оппозиция.

"Заседание планируется в четверг в 13:00. Пункты повестки дня формировались из разных предложений от разных фракций. Поэтому там есть законопроекты, которые оппозиция зарегистрировала и настаивала на их включении. В оригинальном варианте около 20-ти законопроектов", - заявила Кравчук.

Парламентарий добавила, что среди основных вопросов на 30 апреля депутаты планируют запуск спецпроцедуры для рассмотрения банковского законопроекта, а также внести изменения в избирательное законодательство.

"Около 10-ти проектов - это ратификации международных соглашений, которые нужно просто запустить. Есть законопроект №2769 об уменьшении залога на участие в местных выборах в 9 раз. Это изменения в избирательный кодекс", - сообщила нардеп.

Напомним, в Верховной раде еще продолжаются консультации по поводу назначения Михаила Саакашвили в состав Кабинета министров.

Как писало РБК-Украина, внеочередное заседание Верховной рады состоится в четверг, 30 апреля. Депутат ВР от фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал, что начало заседания запланировано на 13:00.