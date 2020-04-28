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Рада розгляне близько 20 законопроектів у четвер

Новини » Політика     28.04.2020 - 12:53
Рада розгляне близько 20 законопроектів у четвер
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Серед проектів - закон про зменшення застави для участі у виборах у 9 разів

У четвер, 30 квітня, у ході позачергового засідання Верховна рада розгляне близько 20 законопроектів. Про це РБК-Україна повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, у порядку денному присутні й законопроекти, які зареєструвала опозиція.

"Засідання планується у четвер о 13:00. Пункти порядку денного формувались з різних пропозицій від різних фракцій. Тому там є законопроекти, які опозиція зареєструвала і наполягала на їх включенні. В оригінальному варіанті близько 20-ти законопроектів", - заявила Кравчук.

Парламентар додала, що серед основних питань на 30 квітня депутати планують запуск спецпроцедури для розгляду банківського законопроекту, а також внести зміни в виборче законодавство.

"Близько 10-ти проектів - це ратифікації міжнародних угод, які треба просто запустити. Є законопроект №2769 про зменшення застави на участь у місцевих виборах у 9 разів. Це зміни до виборчого кодексу", - повідомила нардеп.

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