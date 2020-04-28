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В Раде продолжаются консультации по назначению Саакашвили

Новости » Политика     28.04.2020 - 12:34
В Раде продолжаются консультации по назначению Саакашвили
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В повестке дня заседания на четверг пока нет кадровых вопросов

В Верховной раде еще продолжаются консультации по поводу назначения Михаила Саакашвили в состав Кабинета министров. Об этом РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Ранее в СН не исключали, что назначение все же может состояться 30 апреля.

"В повестке дня внеочередного заседания в четверг нет кадровых вопросов... от депутатов. Но могут быть вопросы, которые будет инициировать президент. Среди них могут быть кадровые. По кандидатуре Михаила Саакашвили консультации продолжаются", - сообщила Кравчук.

Напомним, внеочередное заседание Верховной рады состоится в четверг, 30 апреля. Депутат ВР от фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал, что начало заседания запланировано на 13:00.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что назначение Михаила Саакашвили в Кабинет министров отсутствует в повестке дня внеочередного заседания Верховной рады. При этом парламентарий не исключил, что вопрос может быть добавлен в повестку по инициативе Офиса президента.

Добавим также, источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил агентству, что парламент может назначить вице-премьером экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили 30 апреля.

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Новости Украины СаакашвилиВерховная РадаЕвгения Кравчук
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