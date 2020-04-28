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В Раде названа дата проведения внеочередного заседания

Новости » Политика     28.04.2020 - 10:26
В Раде названа дата проведения внеочередного заседания
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Начало заседания запланировано на 13:00

Внеочередное заседание Верховной рады состоится в четверг, 30 апреля. Об этом сообщил депутат ВР от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegaram-канале.

По его словам, начало заседания запланировано на 13:00.

"В связи с тем что многим мажоритарщикам нужно успеть вернуться в Киев, заседание назначено на четверг (30/04). Начало заседания в 13:00", - написал парламентарий.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что назначение Михаила Саакашвили в Кабинет министров отсутствует в повестке дня внеочередного заседания Верховной рады. Он отмечал, что проведение заседания запланировано на четверг, 30 апреля. При этом парламентарий не исключил, что вопрос может быть добавлен в повестку по инициативе Офиса президента.

Как писало РБК-Украина ранее, в понедельник Качура заявил, что внеочередное заседание Верховной рады скорее всего состоится в среду, 29 апреля.

Добавим также, источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил агентству, что парламент может назначить вице-премьером экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили 30 апреля.

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