Рада рассмотрит налоговый законопроект 5600 по сокращенной процедуре

Как отметил спикер парламента Дмитрий Разумков, законопроект, скорее всего, будет рассмотрен на следующей пленарной неделе (18-22 октября).

Разумков попросил депутатов в двухдневный срок подготовить предложения и правки в финансовый комитет Рады.

"Далее обрабатывается, сводится новая таблица, и законопроект 5600 будет рассматриваться, скорее всего, на следующей пленарной неделе", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, законопроект №5600 был внесен в повестку дня Верховной рады для рассмотрения во втором чтении.

Законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет подготовлен Минфином внесен Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении законопроект был одобрен Радой 1 июля. Документ касается как предприятий, так граждан Украины.