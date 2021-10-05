Рада розгляне податковий законопроект 5600 за скороченою процедурою

Як зазначив спікер парламенту Дмитро Разумков, законопроект, швидше за все, буде розглянуто на наступному пленарному тижні (18-22 жовтня).

Разумков попросив депутатів у дводенний термін підготувати пропозиції та правки до фінансового комітету Ради.

"Далі обробляється, зводиться нова таблиця, і законопроект 5600 буде розглядатися, швидше за все, на наступному пленарному тижні", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, законопроект № 5600 був внесений до порядку денного Верховної Ради для розгляду в другому читанні.

Законопроект про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету підготовлений Мінфіном внесений Кабміном в Раду на початку червня. У першому читанні законопроект був схвалений Радою 1 липня. Документ стосується як підприємств, так громадян України.