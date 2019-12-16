Рада рассмотрит изменения в Конституцию в части децентрализации на этой неделе

На этой неделе Верховная рада планирует рассмотреть изменения в Конституцию в части децентрализации. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, нардепы рассмотрят направление соответствующего проекта закона на рассмотрение в КСУ.

"Действительно, мы хотим приобщиться к предложению попробовать на этой неделе направить в Конституционный суд проект изменений в Конституцию №2598. Это по реформе децентрализации", - заявил Корниенко.

Напомним, в понедельник текст законопроекта президента Владимира Зеленского №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)" появился в Верховной раде. При этом президент внес его в Раду 13 декабря.

Как писало РБК-Украина ранее, глава парламента Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации. По его словам, на сегодняшний день появилась практическая возможность довести реформу до конца.

Добавим также, в конце ноября в комитете ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства отмечали, что законопроект об изменениях в КУ в части децентрализации власти внесут в Раду в ближайшее время.