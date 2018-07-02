Рада рассмотрит избрание судей КСУ на этой неделе, - Парубий

По словам спикера ВР, депутаты "пройдут этот вопрос без особых трудностей"

На этой неделе Верховная рада Украины должна избрать судей Конституционного суда. Об этом во время брифинга сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас есть в долгу еще один кадровый вопрос - это избрание судей Конституционного суда Украины. Он не такой объемный как вопрос ЦИК по времени (рассмотрения в зале, - ред.) Поэтому мы его пройдем без особых трудностей", - сообщил Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины на текущей пленарной неделе рассмотрит вопрос ядерной политики и ядерной безопасности, а также назначит судей Конституционного суда.