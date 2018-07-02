Захист буде вживати всі дії, щоб вирок Крисіну оголошений не був, - прокурор

Окрім того, Крисіну нададуть безоплатного адваката

Прокурор по справі Юрія Крисіна про тортури активістів Майдану Юлія Малашич заявила, що захист має намір затягувати зачитування обвинувального акту стосовно Крисіна. Про це заявила прокурор після засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

"Мені відомо, що в суботу в ході розгляду заяви про відвід, адвокат Солодко одному з журналістів повідомив, що захист буде вживати всі дії, щоб вирок оголошений не був", - сказала вона.

Окрім того, суддя Любов Леонтюк задовольнила клопотання прокурора Юлії Малашич про залучення до справи безоплатного адвоката.

"На жаль проводити судове засідання за таких умов ми не можемо. Я хочу клопотати з такого приводу. Минулого засідання були адвокати Василенко та Гнатюк, а Солодко не бере участь у засіданнях з березня місяця. Ситуація є досить хиткою.. Тож, я вважаю за необхідне клопотати про те, щоб Крисіну було забезпечено захисника безоплатно. Прошу вирішити дане питання, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що наступне засідання може бути зірване. Потерпілі не могли відпроситись з роботи і не прибули", - заявила прокурор Малашич.

Суддя Леонтюк клопотання задовольнила.

Зазначимо, у цьому кримінальному провадженні Крисіну інкримінують викрадення та катування активістів Євромайдану в 2014 році, а також закидування світлошумовими гранатами барикад на вулиці Прорізній 21 січня того самого року.

Нагадаємо, у Дарницькому районному суді Києва сьогодні, 2 липня, вкотре не зачитали обвинувальний акт щодо Юрія Крисіна та Сергія Чемеса у справі про тортури, оскільки перенесли засідання через технічні неполадки.

Раніше, 13 червня Крисіну змінили умовний термін на 5 років ув'язнення.